Иран усилил защиту на западных границах

2017-09-26 20:04 | www.apa.az | 5

Иран активизировал деятельность на западных границах страны, разместив там новые ракетные системы. Как передает АПА, об этом сообщает Tasnim.

Командующий авиабазой "Хатам аль-Анбия" генерал Алиреза Эльхами сообщил, что в западных районах развернуты дополнительные ракетные системы для усиления защиты воздушной обороны приграничных районов. По его словам, ПВО повысила готовность к «решительному ответу» на любой акт агрессии.

Отметим, что одновременно на западных границах КСИР проводит военные учения.