"Рома" в Баку готовится к завтрашнему матчу с "Карабахом" (ФОТО)

2017-09-26 20:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Итальянский клуб "Рома" во вторник прибыл в Баку.

В настоящее время "джаллоросси" приступили к подготовке к завтрашней игре с азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и проводят предматчевую тренировку на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что матч "Карабах" - "Рома" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится завтра в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)