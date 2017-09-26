Американский генерал назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для страны

2017-09-26 20:24 | www.trend.az | 5

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что Россия, а также Китай в силу своего военного потенциала угрожают существованию США, передает РИА Новости.

"На сегодня Россия представляет самый большой набор военных вызовов и остается единственной потенциальной экзистенциальной угрозой для США. Они продолжают инвестировать в полный спектр возможностей, направленных на ограничение нашей способности проецировать силу в Европе и наши союзнические обязательства в НАТО", - говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.

В документе отмечается, что Россия обладает широкими военными возможностями, "ядерной триадой" на земле, в воздухе и под водой, а также в космосе и киберпространстве, которые она развивает.

"Хотя Северная Корея, Иран и ИГ представляют региональную и глобальную угрозу и явно демонстрируют свое злонамеренное влияние, никто из них не представляет экзистенциальную угрозу для нашей нации. Россия и Китай – это другая категория", - говорится в показаниях Данфорда.