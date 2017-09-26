США ввели новые санкции против КНДР

2017-09-26 21:51 | www.apa.az | 6

Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против восьми банков КНДР и 26 лиц, представляющих их в разных странах.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в сообщении минфина сказано, что санкции введены в связи с реализацией КНДР ракетной и ядерной программ в нарушение санкций СБ ООН.

В число банков входят: Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.

Под санкции попали граждане КНДР – представители этих банков, включая представителей банков Korea Unification Development Bank и Korea Kumgang Group Bank в Москве.