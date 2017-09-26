Барзани призвал власти Ирака "не закрывать двери" для диалога

2017-09-26 22:13 | www.apa.az | 5

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани призвал премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади не закрывать "двери для диалога". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом курдский лидер заявил в своем телевизионном обращении.

"Я призываю господина аль-Абади и всех ответственных лиц не закрывать двери для диалога и взаимопонимания", — сказал в своем телевизионном заявлении Барзани.

Глава автономии также отметил, обращаясь к соседним странам, что "регион всегда был фактором стабильности в регионе и останется таковым".

"Наши политические разногласия с Багдадом не отразятся на наши отношения с нашими братьями арабами", — сказал Барзани.

Правительство Ирака во вторник заявило о своем решении ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.