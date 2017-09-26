Twitter запустил облегченную версию приложения

2017-09-26 12:40 | www.oxu.az | 4

Разработчики социальной сети Twitter выпустили облегченную версию мобильного приложения Twitter Lite, которая предназначена для стран с плохим интернетом, а также слабых смартфонов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время приложение доступно только для Филиппин и исключительно для пользователей Android.

Для установки приложения Twitter Lite требуется всего 3 МБ свободного места встроенной памяти гаджета.

При этом пользователям также будет доступен режим экономии трафика, где все фото и видео будут загружаться автоматически.

Во всем остальном приложение будет функционировать, как и оригинальная полноценная версия.

В настоящее время руководство компании рассматривает возможность распространить приложение для других рынков мира.

Н.Г