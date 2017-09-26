Начинается сезон дождей

2017-09-26 12:43 | www.oxu.az | 4

В среду, 27 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня временами дожди. В некоторых местах полуострова осадки будут интенсивными, возможны грозы. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 16-18, днем - 19-22, в Баку ночью - 16-18, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90 % процентов.

27-28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, местами интенсивные. Северо-западный ветер временно усилится. Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха составит ночью 13-17, днем - 21-26, в горах ночью - 6-11, днем - 12-17 градусов тепла. Температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов.

A.M.

