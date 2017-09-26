Власти Ирака пригрозили запретить авиасообщение с автономией курдов

2017-09-26 20:27 | www.trend.az | 6

Багдад намерен через три дня ввести запрет на международное авиасообщение с Курдской автономией Ирака, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

"Кабинет министров во вторник постановил через три дня наложить запрет на полеты в Курдскую автономию и из него, если аэропорты, расположенные в автономии, не будет переданы под контроль федерального правительства", - приводит ТВ заявление кабмина.

Ранее кабмин Ирака потребовал от властей курдской автономии передать под его контроль все пограничные пункты региона, в том числе аэропорты, а от иностранных государств - прекратить сотрудничество с Курдской автономией Ирака в нефтяной сфере.

Референдум о независимости автономии состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Курдской автономии Ирака - Турция и Иран, а также США и ООН.