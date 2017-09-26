WhatsApp возобновил работу в Китае – ОБНОВЛЕНО

2017-09-26 12:45 | www.oxu.az | 4

В Китае возобновил работу мессенджер WhatsApp после полной блокировки в минувшее воскресенье, 24 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Financial Times, сейчас пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме.

WhatsApp - единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу. Полной блокировки мессенджера до недавнего времени не происходило.

23:58 (25.09.2017)

Власти Китая заблокировали в стране доступ к мобильному мессенджеру WhatsApp.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает The New York Times.

Специалист по интернет-коммуникациям Университета Гонконга Локман Тсуи (Lokman Tsui) заявил, что серьезные проблемы в работе WhatsApp начались в воскресенье. При этом он отметил, что существует вероятность, что некоторые пользователи по-прежнему могут пользоваться мессенджером.

Представитель компании Symbolic Software Надим Кобеисси (Nadim Kobeissi) в разговоре с изданием допустил, что власти КНР могли разработать специальное программное обеспечение, чтобы помешать работе сервиса. В настоящее время пользователи из Китая не могут поделиться через WhatsApp ни фотографиями, ни видеозаписями, ни текстовыми сообщениями. «Подобный метод блокировки обычно не используется властями КНР», — отметил Кобеисси.

С.Б.

