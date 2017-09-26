В Дубае построят район, в котором будут симулировать условия жизни на Марсе

2017-09-26 21:27 | www.trend.az | 5

Район, в котором будут симулировать условия жизни на Марсе, будет построен в городе-эмирате Дубае, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание The National.

Название проекта - Mars Scientific City. Площадь "города" составит более 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость - 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов).

Как именно будут симулировать условия человеческих поселений на Марсе, не сообщается. Однако в twitter-аккаунте правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума опубликованы изображения проекта. На них видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них - человеческие жилища и зеленые насаждения.

В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году.