Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака - Чавушоглу

2017-09-26 22:09 | www.trend.az | 4

Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если власти Ирака обратятся к Анкаре с соответствующим призывом, то мы поддержим усилия по защите единства соседней страны», - сказал Чавушоглу.

Комментируя возможность операции ВС Турции в Ираке, министр отметил, что Анкара перейдет к действиям в случае соответствующего обращения властей Ирака.

«Если в Багдаде призовут Турцию к действиям, то мы воспользуемся правом, основанным на международном праве. Для Анкары главное – позиция центральных властей Ирака», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция предупредила страны о недопустимости попыток признания итогов референдума 25 сентября на севере Ирака.

«В МИД Турции были приглашены послы стран-постоянных членов СБ ООН, а также послы Германии и Саудовской Аравии, до сведения которых была доведена позиция Анкары», - сообщил глава МИД.