Мадуро указал на главное достижение Трампа

2017-09-26 13:00 | www.oxu.az | 4

"Наиболее значительным достижением президента США Дональда Трампа на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стала изоляция Соединенных Штатов от остального мира".

Такое мнение высказал в понедельник венесуэльский лидер Николас Мадуро во время выступления в эфире государственного телеканала VTV, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дональд Трамп изолировал Соединенные Штаты от мира - это его самое значительное достижение на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Достижение Дональда Трампа - это самоизоляция США", - заявил Мадуро.

По его мнению, угрозы хозяина Белого дома в адрес Венесуэлы, которые он высказал во время выступления с трибуны ГА ООН, не поддержало "ни одно государство", и наоборот, южноамериканская страна получила поддержку со стороны "120 стран-членов Движения неприсоединения".

Одновременно венесуэльский лидер поблагодарил Трампа за то, что он упомянул его имя во время выступления на сессии ГА ООН, тем самым внес его имя в историю.

Н.Г