В Москве из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуированы четыре кинотеатра

2017-09-26 22:59 | www.trend.az | 4

Четыре сообщения об угрозах взрыва в московских кинотеатрах поступили в оперативные службы столицы во вторник. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили три сообщения об угрозах взрыва в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте, киноконцертном комплексе "Баку" на улице Усиевича и киноклубе-музее "Эльдар" на Ленинском проспекте. Здания проверяются кинологами", - сказал собеседник агентства. Кроме того, были эвакуированы посетители кинотеатра "Алмаз Синема" в Солнцево.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.