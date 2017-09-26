Турция готова помочь Ираку в защите его территориальной целостности

2017-09-26 23:33 | www.apa.az | 4

Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака в случае запроса от него после прошедшего в курдской автономии Ирака референдума о независимости. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если власти Ирака обратятся к Анкаре с соответствующим призывом, то мы поддержим усилия по защите единства соседней страны", — сказал Чавушоглу. Его цитирует агентство Anadolu.

Комментируя возможность операции ВС Турции в Ираке, министр отметил, что Анкара перейдет к действиям в случае соответствующего обращения властей Ирака. "Если в Багдаде призовут Турцию к действиям, то мы воспользуемся правом, основанным на международном праве. Для Анкары главное — позиция центральных властей Ирака", — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что угроза в отношении этнических туркменов в Ираке также будет расценена Анкарой в качестве повода для военной операции.

По словам министра, Турция предупредила зарубежные страны о недопустимости попыток признания итогов курдского референдума в Ираке. "В МИД Турции были приглашены послы стран — постоянных членов Совбеза ООН, а также послы Германии и Саудовской Аравии, до сведения которых была доведена позиция Анкары", — сообщил глава МИД.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в минувший понедельник.

Официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.