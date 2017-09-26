На грузино-российской границе прогремел взрыв

2017-09-26 13:03 | www.oxu.az | 4

На дагестанском участке грузино-российской границы произошел взрыв.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на грузинские СМИ, погиб один грузинский пограничник и четверо пострадали.

По данным пограничного департамента, инцидент произошел в пятом управлении, предположительно, в результате взрыва газового баллона.

По информации руководителя Ожогового центра Гоги Кашибадзе, двое пограничников в тяжелом состоянии доставлены в их центр и им проводятся соответствующие процедуры.

Н.О.