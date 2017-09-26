В Азербайджане ужесточается наказание за воровство

2017-09-26 13:12 | www.oxu.az | 5

В Милли Меджлис поступил проект об ужесточении наказания за воровство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в статью 177 (кража) Уголовного кодекса добавлен новый пункт – 177.4.

Согласно новшеству, тайное хищение чужого имущества, то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с причинением крупного ущерба, наказывается лишением свободы сроком от 12 до 15 лет.

Согласно действующему законодательству, самое строгое наказание за кражу составляет 12 лет лишения свободы.

Кроме того, вносится изменение в санкцию по пункту 177.1, отменяется штраф и добавляется фраза «до двух лет ограничения свободы». Так, кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, наказывается общественными работами на срок от трехсот шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы сроком до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время формулировка звучит так: «наказывается штрафом в размере от 1 000 до 2 000 манатов, либо общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет».

Есть изменения и по пункту 177.2. По действующему законодательству, за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище, с использованием электронных носителей информации, либо информационных технологий, в отношении нефтепроводов, линий природного газа, связи, электрической, тепловой энергии, воды, канализации, железнодорожных линий государственного или общественного значения, с причинением значительного ущерба, из кармана, сумки, другой ручной клади и у самого потерпевшего, предусмотрены штраф в размере от 4 до 7 тыс. манатов, либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно изменению, новая формулировка будет звучать следующим образом: «ограничением свободы сроком на 1-3 года либо лишение свободы сроком от 2 до 5 лет». Наказание за это деяние будет смягчено.

Смягчается санкция и по пункту 177.3.

То же деяние, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Изменено и примечание по статье: под «значительной» признается сумма выше 5 тыс. манатов, но не более 50 тыс. манатов, под «крупной» – сумма выше 50 тыс., но не более 500 тыс. манатов, под «особо крупной» – сумма выше 500 тыс. манатов.

В действующем законодательстве под «значительной» признается сумма выше 3 тыс. манатов, но не более 10 тыс. манатов, под «крупной» – сумма выше 10 тыс. манатов.

А.М.

