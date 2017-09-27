США против референдума курдов

2017-09-27 00:28 | www.oxu.az | 5
США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом, как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.
«Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум», — добавила она, выразив сомнения в том, что кто-либо из членов международной антитеррористической коалиции его одобрил.
Также Нойерт подчеркнула, что Соединенные Штаты «поддерживают единый демократический Ирак».