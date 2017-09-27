Госдеп высказался против референдума в Эрбиле

2017-09-27 00:22 | www.trend.az | 5

США не поддерживают референдум о независимости в Курдской автономии Ирака и поддерживают единый демократический Ирак, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.

"Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум. И я не думаю, что кто-то из членов международной коалиции по борьбе с ИГ его поддержал", — добавила Науэрт.

Представитель госдепартамента также подчеркнула, что США "поддерживают единый демократический Ирак".

Как сообщили сегодня турецкие СМИ, Турция в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Ширнак на границе с Курдской автономией Ирака.

Глава Курдской автономии Масуд Барзани ранее пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, добавив, что против Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.