Госдеп высказался против референдума в Эрбиле

2017-09-27 00:22 | www.trend.az | 5
США не поддерживают референдум о независимости в Курдской автономии Ирака и поддерживают единый демократический Ирак, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.
По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.
"Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум. И я не думаю, что кто-то из членов международной коалиции по борьбе с ИГ его поддержал", — добавила Науэрт.
Представитель госдепартамента также подчеркнула, что США "поддерживают единый демократический Ирак".
Как сообщили сегодня турецкие СМИ, Турция в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Ширнак на границе с Курдской автономией Ирака.
Глава Курдской автономии Масуд Барзани ранее пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, добавив, что против Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.