Госдеп счел угрожающим заявление Турции о поддержке целостности Ирака

2017-09-27 00:30 | www.apa.az | 4

Заявление турецкой стороны о том, что она готова не словом, а делом поддержать территориальную целостность Ирака, звучит как угроза. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Звучит как угроза. Но мы не будем это комментировать", — ответила она в ходе брифинга на просьбу журналиста дать оценку последнему заявлению Турции.

Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака в случае запроса от него после прошедшего в курдской автономии референдума о независимости, заявил ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.