В Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам водить

2017-09-27 00:46 | www.apa.az | 5

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

"Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве", — говорится в сообщении МИД.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах, однако, в последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.