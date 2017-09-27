Çempionlar Liqası: “Beşiktaş”dan ikinci qələbə

2017-09-27 01:06 | www.oxu.az | 5
Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ikinci tura start verilib.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə səkkiz qarşılaşma keçirilib.
İlk oyunda səfərdə Portuqaliyanın “Portu” klubunu məğlub edən Türkiyənin “Beşiktaş” komandası bu dəfə doğma meydanda Almaniyanın “Leypsiq” kollektivindən üstün olub. “Qara qartallar” Babel və Talişkanın qolları sayəsində növbəti üç xalı hesabına yazdıraraq qrup liderliyini möhkəmləndirib.
E qrupu
“Spartak” (Rusiya) - “Liverpul” (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Fernando, 23 - Koutinyo, 31
“Sevilya” (İspaniya) - “Maribor” (Sloveniya) - 3:0
Qollar: Ben Yedder, 27, 38, 83
F qrupu
“Mançester Siti” (İngiltərə) - “Şaxtyor” (Ukrayna) - 2:0
Qollar: De Brün, 48, Sterlinq, 90
“Napoli” (İtaliya) - “Feyenoord” (Hollandiya) - 3:1
Qollar: İnsinye, 7, Mertens, 49, Kallexon, 70 - Amrabat, 90+3
G qrupu
“Monako” (Fransa) - “Porto” (Portuqaliya) - 0:3
Qollar: Abubakar, 31, 69, Layun, 89
“Beşiktaş” (Türkiyə) - “Leypsiq” (Almaniya) - 2:0
Qol: Babel, 11, Talişka, 43
H qrupu
APOEL (Kipr) - “Tottenhem” (İngiltərə) - 0:3
Qollar: Keyn, 39, 62, 67
“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - “Real” (İspaniya) - 1:3
Qollar: Obameyanq, 54 - Beyl, 18, 50, 79