В Венесуэле оппозиция отказалась участвовать в диалоге с властями

2017-09-27 01:26 | www.apa.az | 4

Переговоры начались в середине сентября в Доминикане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, нициаторами их стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина.

"Мы принимаем на себя ответственность. Нет условий, чтобы продолжать процесс в Доминиканской республике", — приводит портал Nacional заявление Флоридо на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, правительство не выполнило условия для продвижения диалога, также отсутствует прозрачный график таких встреч. "Не существует серьезных условий для начала переговоров", — заметил оппозиционный депутат.