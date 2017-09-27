Все результаты второго тура Лиги чемпионов

2017-09-27 01:29 | www.oxu.az | 4

Стартовали матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, «Шахтер» дал бой «Манчестер Сити», но все равно проиграл. Хорошо провел первый тайм, а второй провалил. Хозяева забили дважды, раз спас Пятов, отбивший пенальти.

В турнирной таблице группы F «горняков» догнал «Наполи». Лидер чемпионата Италии дома уверенно обыграл «Фейеноорд» - 3:1.

Без потерь после двух туров идет «МанСити» - 6 очков, по 3 у «Шахтера» и «Наполи», «Фейеноорд» пока только проигрывает.

В группе Е определился лидер. «Севилья» обыграла «Мариобор» - 3:0 и, благодаря ничьей «Спартака» и «Ливерпуля» (1:1), ушла в маленький отрыв.

В группе G неожиданно крупно уступил на своем поле «Монако». «Порту» отгрузил французам три безответных мяча (0:3). Без потерь идет «Бешикташ». В этом туре турецкий клуб уверенно обышграл «Лейпциг» - 2:0.

В сложную ситуацию попала дортмундская «Боруссия». Приехавший к ним в гости «Реал» нанес команде второе поражение (1:3). Также вторую победу одержал «Тоттенхэм», увезший легкую победу с Кипра. АПОЭЛу трижды забил Хари Кейн.

С.Б.

