В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили водить автомобиль

2017-09-27 01:38 | www.trend.az | 3

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

"Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве", — говорится в сообщении МИД.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. В последнее время, однако, многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время мужчин, вынужденных их развозить. Один из саудовских имамов заявлял, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее "ограниченных умственных способностей", но после этого власти отстранили его от религиозной деятельности.