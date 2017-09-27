На военном складе под Винницей взрываются боеприпасы

2017-09-27 01:58 | www.apa.az | 5

Под украинской Винницей на крупном военном складе взрываются боеприпасы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник МВД Украины.

Полицейские перекрыли въезд в Калиновку и сейчас эвакуируют жителей города и близлежащих сел.

Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Калиновке в Винницкой области, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Cоздан оперативный штаб и при необходимости уже готовы пассажирские поезда для эвакуации населения.

Закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".