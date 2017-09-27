В районе горящих под Винницей военных складов началась эвакуация

2017-09-27 02:33 | www.trend.az | 5

Полиция и национальная гвардия Украины осуществляют эвакуацию жителей сел, расположенных близ горящих военных складов под Винницей, а также охраняют имущество населения от мародеров, сообщает пресс-центр национальной полиции Украины во вторник вечером.

"По приказу и.о. главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлен заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли работники аппарата Нацполиции", - подчеркнули в департаменте коммуникации национальной полиции Украины, передает "Интерфакс".

Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр) закрыл воздушное пространство в радиусе 50 километров от эпицентра возгорания на воинских складах под Винницей, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лвренюк.

"Около часа назад получена первичная информация от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск, о взрывах в 22 км к северу от г.Винница - п.г.т. Калиновка Винницкой области. Установлено, что горят военные склады с боеприпасами. Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания от поверхности до неограниченной высоты", - написал он в фейсбуке.

По информации Лавренюка, региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", перегон Сосенка - Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыты для движения в парном и нечетном направлении перегона.

Решается вопрос об отправке пожарных поездов "Укрзализныци" и группы разминирования ГССТ к месту чрезвычайного происшествия.

"Ситуация которая сложилась, в пределах компетенции, находится на постоянном контроле у руководства МИУ", - резюмировал замминистра инфраструктуры.