В результате тяжелого ДТП в Исмаиллы погибли 7 человек

2017-09-27 02:44 | www.apa.az | 7

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.