На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы – ВИДЕО

2017-09-27 02:51 | www.oxu.az | 3

На военных складах в Винницкой области начался пожар со взрывами, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы города Калиновка Анатолия Шамалюка, деталей, в частности, сведений о пострадавших среди гражданского населения, пока нет.

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел, сообщается на сайте Национальной полиции.

Уточняется, что сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей поступило во вторник, 26 сентября, в 21:50.

По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

С.Б.

