Установлены личности 7 лиц, погибших в результате ДТП в Исмаиллы - ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 03:34 | www.apa.az | 6

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

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В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.