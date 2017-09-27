В Баку полной средней школе №8 присвоено имя Керима Керимова

2017-09-27 03:52 | www.apa.az | 4

В Баку полной средней школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Керимова, имевшего большие заслуги в развитии космонавтики.

Как сообщает АПА, Кабинет министров принял в связи с этим соответствующее решение.

ИВ г. Баку и Министерству образования поручено решить вытекающие вопросы.

Также принято решение об аннулировании решения №539 Совета министров Азербайджанской ССР «Об увековечении памяти заслуженного преподавателя азербайджанской советской школы А.С.Логинова».