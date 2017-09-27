Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против основателя Telegram

2017-09-27 04:01 | www.apa.az | 5

Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, это связано с популярностью Telegram среди членов группировки "Исламское государство". Еще одной причиной стало использование мессенджера при организации преступлений.

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", — цитирует агентство генпрокурора.

Сам Дуров считает, что уголовное дело против него возбудили по иным причинам. "Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Думаю, что реальные причины кроются в другом", — написал Дуров в Twitter.

Павла Дурова неоднократно обвиняли в том, что в созданном им мессенджере беспрепятственно общаются террористы. В конце июня ФСБ заявила, что организаторы теракта в петербургском метро использовали Telegram при подготовке взрыва. В ведомстве добавили, что террористы в России связываются с зарубежными кураторами именно при помощи этого мессенджера.