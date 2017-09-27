В Южной Корее заявили о "высокой как никогда" вероятности военного конфликта в регионе

2017-09-27 06:59 | www.trend.az | 5

Напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшего уровня с момента окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом заявил в среду в интервью одной из сеульских радиостанций представитель правящей Демократической партии "Тобуро", бывший лидер ее парламентской фракции У Сан Хо, передает ТАСС.

"Напряженность в регионе достигла наивысшей точки, вероятность конфликта сейчас высока как никогда", - заметил он. Политик подчеркнул, что необходимо предотвратить использование США силы в отношении КНДР. "Если Вашингтон нанесет превентивный удар по Северу, это приведет к полномасштабной войне между Северной и Южной Кореей. Конфликт может не затронуть континентальную часть США, но принесет разорение на Корейский полуостров", - отметил У Сан Хо.

В этой связи депутат призвал всех политических лидеров Республики Корея выступить единым фронтом и убедить Вашингтон не рассматривать военный вариант решения ядерной проблемы КНДР и не нагнетать напряженность в регионе.

В минувшую субботу бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с японской Окинавы, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.

Во вторник минобороны Южной Кореи сообщило, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения проведет в конце октября маневры у побережья Корейского полуострова. Ряд американских СМИ информирует со ссылкой на свои военные источники, что группировка может войти в территориальные воды КНДР с целью устрашения Пхеньяна.

Наблюдатели в Сеуле полагают, что Пхеньян может расценить эти действия как агрессию, отреагировав на них непредсказуемым образом.