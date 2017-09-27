Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к защите суверенитета

2017-09-27 06:58 | www.apa.az | 5

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны быть готовыми к защите суверенитета на фоне продолжающегося обострения в отношениях с США, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Настало время углублять (оборону) в каждом регионе, штате и населенном пункте, чтобы гарантировать каждое звено в цепи обороны с учетом войны всего антиимпериалистического народа, которая будет налажена, и нужно быть готовыми гарантировать движение Венесуэлы в XXI век как мирного, суверенного государства", – приводит агентство AVN слова Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.