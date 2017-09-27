Госдеп высказался против референдума в Курдской автономии Ирака

2017-09-27 07:35 | www.apa.az | 4

США не поддерживают референдум о независимости в Курдской автономии Ирака и поддерживают единый демократический Ирак, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался недавно с представителями обеих сторон.

"Мы выразили свои глубокие опасения. Мы рассматриваем это как односторонний референдум. И я не думаю, что кто-то из членов международной коалиции по борьбе с ИГ его поддержал", — добавила Науэрт.

Представитель госдепартамента также подчеркнула, что США "поддерживают единый демократический Ирак".

Правительство Ирака во вторник заявило о своем решении ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.