АБР прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году

2017-09-27 07:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году на один процент, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) "Asian Development Outlook 2017: Sustaining Development Through Public-Private Partnership".

В 2016 году экономика Азербайджана сократилась на 3,8 процента. АБР ожидает, что в 2017 году рецессия продолжится, но ее темпы замедляться. Так, согласно прогнозам банка в 2017 году экономика Азербайджана сократится на 1,3 процента.

В свою очередь, правительство Азербайджана ожидает рост экономики страны в 2017 году на один процент, а в 2018 году - на 1,5 процента.

"Восстановление в Азербайджане замедляется вследствие сокращения добычи нефти", - отмечают аналитики АБР.

В целом по региону Центральная Азия, куда банк относит также и Азербайджан, рост экономики прогнозируется на уровне 3,3 процента в 2017 году и 3,9 процента - в 2018 году.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)