Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor

2017-09-27 08:16 | www.trend.az | 1

Orta Vadeli Program (OVP) , Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından bugün açıklanacak.

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından 27 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.

Toplantının saat 13:00'te başlaması planlanıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM NE DEMEK?

Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan programdır.

Kaynak: Milliyet