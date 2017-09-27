Мадуро призвал армию готовиться к защите суверенитета страны

2017-09-27 08:53 | www.oxu.az | 5

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны быть готовой к защите суверенитета с оружием в руках.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает национальное новостное агентство AVN.

– Пришло время углублять оборону в каждом регионе, штате и населённом пункте, чтобы гарантировать каждое звено в цепи обороны с учётом войны всего антиимпериалистического народа, – сказал он.

Мадуро также отметил необходимость «гарантировать движение Венесуэлы в XXI веке как суверенного государства».

A.M.