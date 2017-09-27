Муж поставил на обложку в Facebook свадебное фото, после чего убил жену и себя

2017-09-27 09:00 | www.oxu.az | 5

Тело Джеймса Барнса было найдено в доме его родителей около полуночи, а через 40 минут в доме семейной пары в Бирмингеме было найдено тело его жены Эми, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Полиция предполагает, что она была убита мужем, который после этого покончил с собой.

Пара жила в хорошем частном доме за 190 000 фунтов стерлингов, и соседи отзывались о них как о добропорядочных соседях.

"Совершенно нормальная, дружелюбная семья", рассказали они.

Следствие обнародовало интересный факт: за три часа до трагедии Барнс обновил на своём "фейсбуке" обложку профиля и поставил их с Эми свадебную фотографию.

По факту убийства и предполагаемого суицида возбуждено уголовное дело.

Настоящие причины трагедии пока не известны.

Пока следствие обнародовало информацию об убитых: Эми работала в в больнице , а Джеймс был графическим дизайнером.

Н.Г