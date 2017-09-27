В Азербайджан привезут 460 единиц техники

2017-09-27 09:22 | www.oxu.az | 4

Минский тракторный завод намерен отправить в Азербайджан дополнительно 460 единиц техники в этом году.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на АПА, среди отправленной техники 60 хлопкоуборочных комбайнов.

Гендиректор МТЗ Федор Домотенко заявил, что возглавляемое им предприятие планирует поставить собранные вместе с Гянджинским автомобильным заводом тракторы на турецкий рынок.

«Детали поставит Минский тракторный завод, сборка состоится в Гяндже. Доходы получим и мы, и наши азербайджанские партнеры», - отметил гендиректор.

А.С.

