В Республиканской клинической больнице совершен суицид

2017-09-27 09:32 | www.oxu.az | 5

Около 07:35 часов утра в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова произошло самоубийство. Установлена личность человека, совершившего суицид.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это житель Исмаиллинского района Джавид Сами оглу Агаев 1967 г.р. Он выбросился с четвертого этажа больницы.

Д. Агаев в течении недели получал неврологическое лечение в больнице.

В период лечения рядом с Джавидом Агаевым находился его сын. Но во время инцидента его сын спал.

По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Э.А.

