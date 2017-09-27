В ОАЭ появится свой отряд космонавтов

2017-09-27 09:38 | www.oxu.az | 5

В 2018 году в Объединённых Арабских Эмиратах будет собран первый отряд космонавтов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил ТАСС заместител директора местного космического центра Аднан Мухаммед аль-Раис.

«Процесс отбора кандидатов в отряд астронавтов Объединённых Арабских Эмиратов начнётся в январе 2018 года. Полагаю, что на первом этапе будет выбрано от четырёх до восьми человек», — рассказал Мухаммед аль-Раис.

Также он отметил, что желающие стать покорителями космоса не столкнутся ни с какими ограничениями: двери будут открыты для представителей всех профессий, мужчин и женщин.

Впоследствии один или двое из отобранных кандидатов отправятся на Международную космическую станцию для проведения научных экспериментов.

Н.О.