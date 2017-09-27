В Индонезии произошло землетрясение

2017-09-27 09:32 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 04.13 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 60,4 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.