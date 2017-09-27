В Идлибе уничтожили пятерых полевых командиров "Джебхат ан-Нусры"

2017-09-27 09:34 | www.trend.az | 6

Пятеро влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки "Джебхат ан-Нусра", напавшими 18 сентября на военных полицейских РФ, ликвидированы в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, после нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии.

Как пояснил Конашенков, в рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") южнее города Идлиб. Он подчеркнул, что после подтверждения по нескольким каналам сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания был нанесен точный ракетно-авиационный удар.

"В результате удара ликвидированы 5 полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", — рассказал Конашенков.