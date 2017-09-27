Напряженная ночь на фронте

2017-09-27 09:44 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 131 раз.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Э.А.

