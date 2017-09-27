Узбекистан и Южная Корея расширяют двустороннее сотрудничество

2017-09-27 09:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюна, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече Мирзиёев подчеркнул важную роль парламентов двух стран в укреплении узбекско-южнокорейских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширении традиционно тесного и многопланового сотрудничества.

Было особо отмечено, что Южная Корея является одним из ключевых и надежных партнеров Узбекистана. Сегодня интенсивно развиваются контакты на различных уровнях как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Ведется плодотворное взаимодействие с ведущими южнокорейскими компаниями и банками по реализации приоритетных программ по диверсификации промышленности и модернизации инфраструктуры в нашей стране. В настоящее время портфель совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики превышает более 7 миллиардов долларов.

Расширяются двусторонние отношения в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, медицине и образовании, а также в сфере туристического обмена.

На встрече была отмечена важность дальнейшего укрепления партнерских связей между парламентами двух стран и их профильными комитетами, активизации деятельности парламентских групп дружбы и сотрудничества, организации на регулярной основе взаимных визитов и совместных мероприятий в Узбекистане и Южной Корее.

Особое внимание было уделено вопросам усиления взаимодействия по продвижению совместных торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных проектов, а также сотрудничества в рамках международных межпарламентских структур.

(Автор: Али Мустафаев)