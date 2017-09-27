SOCAR Trading: Нефтяные цены в диапазоне 40-60 долларов за баррель сохранятся надолго

2017-09-27 10:27 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, так считает исполнительный директор компании SOCAR Trading Арзу Азимов. «Коридор 40-60 долларов за баррель – это новая реальность рынка, которую глобальные производители должны принять», - сказал А.Азимов.

Отметим, что сейчас в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI выросла на 0,36 доллара или 0,69% и составила 52,24 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,34 доллара или 0,58% до 58,78 доллара.