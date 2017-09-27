Установлены личности 7 лиц, погибших в результате ДТП в Исмаилы, а также личность пострадавшего в аварии гражданина Великобритании - ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-27 10:28 | www.apa.az | 3

Минувшей ночью в Исмаиллинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате чего оба транспортных средства подверглись деформации.

Как сообщили местному бюро АПА в Исмаиллинском отделении Республиканского объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, тела 7 человек, погибших в автокатастрофе, пришли в неузнаваемое состояние. Личности троих из них удалось установить лишь спустя несколько часов после инцидента.

Согласно информации, находившиеся в автомобиле «Опель Зафира» житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу (1964 г.р.), Байрамов Рузигяр Мамед оглу (1978 г.р.), жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу (1977 г.р.), Керимли Руфана Яшар гызы (1998 г.р.), а также жители Гахского района, несовершеннолетние Керимзаде Турана Яшар гызы (2001 г.р.), Байрамов Сахиб Рузигяр оглы (2003 г.р.) и Байрамов Джавид Рузигяр оглы (2006 г.р.) от полученных травм скончались на месте происшествия.

При осмотре автомобиля «Опель Зафира» были найдены школьные сумки еще троих детей – Алима Сулейманлы, Орхана Сулейманлы и Айхана Сулейманлы, в связи с чем работающие на месте инцидента сотрудники соответствующих структур сделали предварительное заключение о том, что они погибли. На основании обследования пришедших в неузнаваемое состояние тел, личности детей впоследствии были окончательно уточнены.

Также стало известно имя получившего тяжелые травмы гражданина Великобритании, который находился за рулем автомобиля «Тойота Прадо». Им оказался Уильям Генри. Он был экстренно доставлен в Лечебно-диагностический центр в Габале.

По факту ведется расследование.

***

03.34

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

*****

02.44

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.















,

























Минувшей ночь в Исмаиллинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате аварии транспортные средства подверглись деформации.

Как сообщили местному бюро АПА в Исмаиллинском отделении Республиканского объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, тела 7 человек, погибших в автокатастрофе были обезображены. Личности троих из них удалось установить лишь спустя несколько часов после инцидента.

Согласно информации, находившиеся в автомобиле «Опель Зафира» житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также жители Гахского района Керимли Руфана Яшар гызы (2001 г.р.), Байрамов Сахиб Рузигяр оглы (2003 г.р.) и Байрамов Джавид Рузигяр оглы (2006 г.р.) от полученных травм скончались на месте происшествия.

При осмотре автомобиля «Опель Зафира» были найдены школьные сумки троих детей – Алима Сулейманлы, Орхана Сулейманлы и Айхана Сулейманлы, работающие на месте =инцидента сотрудники соответствующих структур пришли к заключению, что они погибли. Ранее дети считались пропавшими без вести. На основании обследования обезображенных тел личности детей были полностью установлены.

Также стало известно имя получившего тяжелы травмы гражданина Великобритании, который находился за рулем автомобиля «Тойота Прадо». Им оказался Уильям Генри. Он был экстренно доставлен в Лечебно-диагностический центр в Габале.

По факту ведется расследование.

***

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

***** 02.44

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.















,

























Минувшей ночь в Исмаиллинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате аварии транспортные средства подверглись деформации.

Как сообщили местному бюро АПА в Исмаиллинском отделении Республиканского объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, тела 7 человек, погибших в автокатастрофе были обезображены. Личности троих из них удалось установить лишь спустя несколько часов после инцидента.

Согласно информации, находившиеся в автомобиле «Опель Зафира» житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также жители Гахского района Керимли Руфана Яшар гызы (2001 г.р.), Байрамов Сахиб Рузигяр оглы (2003 г.р.) и Байрамов Джавид Рузигяр оглы (2006 г.р.) от полученных травм скончались на месте происшествия.

При осмотре автомобиля «Опель Зафира» были найдены школьные сумки троих детей – Алима Сулейманлы, Орхана Сулейманлы и Айхана Сулейманлы, работающие на месте =инцидента сотрудники соответствующих структур пришли к заключению, что они погибли. Ранее дети считались пропавшими без вести. На основании обследования обезображенных тел личности детей были полностью установлены.

Также стало известно имя получившего тяжелы травмы гражданина Великобритании, который находился за рулем автомобиля «Тойота Прадо». Им оказался Уильям Генри. Он был экстренно доставлен в Лечебно-диагностический центр в Габале.

По факту ведется расследование.

***

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

***** 02.44

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.















,









Минувшей ночь в Исмаиллинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате аварии транспортные средства подверглись деформации.

Как сообщили местному бюро АПА в Исмаиллинском отделении Республиканского объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, тела 7 человек, погибших в автокатастрофе были обезображены. Личности троих из них удалось установить лишь спустя несколько часов после инцидента.

Согласно информации, находившиеся в автомобиле «Опель Зафира» житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также жители Гахского района Керимли Руфана Яшар гызы (2001 г.р.), Байрамов Сахиб Рузигяр оглы (2003 г.р.) и Байрамов Джавид Рузигяр оглы (2006 г.р.) от полученных травм скончались на месте происшествия.

При осмотре автомобиля «Опель Зафира» были найдены школьные сумки троих детей – Алима Сулейманлы, Орхана Сулейманлы и Айхана Сулейманлы, работающие на месте =инцидента сотрудники соответствующих структур пришли к заключению, что они погибли. Ранее дети считались пропавшими без вести. На основании обследования обезображенных тел личности детей были полностью установлены.

Также стало известно имя получившего тяжелы травмы гражданина Великобритании, который находился за рулем автомобиля «Тойота Прадо». Им оказался Уильям Генри. Он был экстренно доставлен в Лечебно-диагностический центр в Габале.

По факту ведется расследование.

***

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

***** 02.44

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.















,

























Минувшей ночь в Исмаиллинском районе произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В результате аварии транспортные средства подверглись деформации.

Как сообщили местному бюро АПА в Исмаиллинском отделении Республиканского объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии, тела 7 человек, погибших в автокатастрофе были обезображены. Личности троих из них удалось установить лишь спустя несколько часов после инцидента.

Согласно информации, находившиеся в автомобиле «Опель Зафира» житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также жители Гахского района Керимли Руфана Яшар гызы (2001 г.р.), Байрамов Сахиб Рузигяр оглы (2003 г.р.) и Байрамов Джавид Рузигяр оглы (2006 г.р.) от полученных травм скончались на месте происшествия.

При осмотре автомобиля «Опель Зафира» были найдены школьные сумки троих детей – Алима Сулейманлы, Орхана Сулейманлы и Айхана Сулейманлы, работающие на месте =инцидента сотрудники соответствующих структур пришли к заключению, что они погибли. Ранее дети считались пропавшими без вести. На основании обследования обезображенных тел личности детей были полностью установлены.

Также стало известно имя получившего тяжелы травмы гражданина Великобритании, который находился за рулем автомобиля «Тойота Прадо». Им оказался Уильям Генри. Он был экстренно доставлен в Лечебно-диагностический центр в Габале.

По факту ведется расследование.

***

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе. Как сообщает местное бюро АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.

***** 02.44

В Исмаиллинском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 7 человек. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу.

По сообщению, в результате столкновения автомобилей марки Opel и Toyota Prado, погибли 7 человек, из них трое – дети.

“Opel” və “Toyota Prado” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 7 nəfər dünyasını dəyişib.

Погибшие лица являются жителями Шеки и Гаха.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших лиц.

По факту начато расследование.















