На границе США и Мексики началось строительство прототипов «стены Трампа» – ВИДЕО

2017-09-27 09:52 | www.oxu.az | 4

Таможенно-пограничная служба США сообщила о начале строительства прототипа стены на границе с Мексикой. Напомним, идея её возведения принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Как передает Oxu.Az, в сообщении службы отмечается, что сейчас строится восемь прототипов. Половина из них изготовлена из бетона, другая половина — из альтернативных материалов. Высота прототипов — от 5,5 до 9 метров.

Предполагается, что на их основе в будущем будут созданы проекты, которым предстоит соответствовать требованиям американской погранслужбы. В сообщении отмечается, что прототипы стены спроектированы так, чтобы помешать незаконному переходу границы человеком.

Возведение стены, которое являлось одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, первоначально предполагалось осуществить на деньги Мексики. Впоследствии американский президент признал, что эта затея ляжет на кошелёк налогоплательщиков США.

Н.О.