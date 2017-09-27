Авария на кольцевой дороге в Баку: есть погибший

2017-09-27 09:56 | www.oxu.az | 4

В Баку в результате столкновения двух автомобилей на кольцевой дороге один человек погиб, еще один пострадал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке магистральной дороги в Ясамальском районе.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107» ударился о заднюю часть ехавшего в том же направлении автомобиля марки «Ока» под управлением Пиралиева Исы Сафар оглу. В результате водитель «Оки» И. Пиралиев скончался на месте происшествия. Находившийся в автомобиле 36-летний Дадашов Фаик Сулейман оглу получил травмы и был госпитализирован в Клинический медцентр №1. Врачи сообщают, что пострадавший находится в состоянии комы.

Факт расследуется Ясамальским районным управлением полиции.

Э.А.

