С января по август 2017 г. в Азербайджан приехало 1,818 млн иностранцев - министр

2017-09-27 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев текущего года число приехавших в Азербайджан туристов выросло на 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, на сегодняшнем брифинге, проведенном в связи с отмечаемым 27 сентября - Всемирным днем туризма.

По словам министра, количество иностранцев, приехавших в Азербайджан в 2016 году, возросло на 11,7 процента по сравнению с 2015 годом.

Абульфас Гараев отметил, что с января по август 2017 года Азербайджан посетило 1,818 миллиона человек. «Число гостей может снизиться в связи с завершением летнего сезона, поэтому необходимо снизить зависимость сферы туризма от фактора сезонности», - отметил министр.

Министр добавил, что в этом году только в июле-августе в отелях было размещено свыше 860 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)